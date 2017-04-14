Відкриття виставки художника-гіперреаліста Дмитра Крестного

З 14 квітня по 15 травня в приміщенні галереї AMD Design Club (вул. Кожум'яцька, 14б) відбудеться виставка художніх робіт Дмитра Хрещеного.

Дмитро працює у стилі гіперреалізм. На його картинах зі вражаючою чіткістю відображена реальна дійсність, і здається, що це фотографії. У гонитві за технікою і деталізацією Дмитро досяг небувалої реалістичності. Однак чимала завзятість і талант автора роблять ці роботи чимось більшим, ніж просто копією фотографії. У них життя, бачення художника, емоції і ілюзія світу, в якому ми живемо.

Так само на виставці будуть представлені картини в напрямку сюрреалізм і пейзажі на українську тематику.

Сьогодні його відверті і провокаційні роботи знаходяться в приватних колекціях шанувальників гіперреалізму.

Вперше кращі роботи митця будуть представлені в Києві.

Графік роботи галереї: пн. - пт. 10:00 - 18:00 Вхід безкоштовний.

Акредитація ЗМІ за телефоном +380 (67) 633 20 78

Детальна інформація: https://m.facebook.com/amddesignclub