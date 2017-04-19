Григорович: Я здавав приміщення в оренду під кафе, а виявилося казино

В.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Олександр Григорович стверджує, що дізнався, для яких цілей використовувалося його будинок в Дніпровському районі столиці, одночасно із правоохоронними органами.

Як повідомлялося, минулого тижня, співробітники Нацполіціі і Генпрокуратури ліквідували підпільний покерний клуб, що знаходиться в будівлі, що належить главі ДПЗКУ. При цьому, як було зазначено, обшуки проводилися по кримінальному провадженню, предмет якого далекий від об'єкта перевірок.

Олександр Григорович підтвердив, що є власником будівлі за вказаною адресою, проте для нього стало цілковитим шоком, як саме орендар використовував приміщення. "Наскільки мені відомо, одне з приміщень цього адміністративної будівлі було передано в оренду під кафе. Але орендар зловживаючи нашою довірою перетворив його в гральний притон", - уточнив Олександр Григорович. За його словами, за неправомірну діяльність, виявлену під час обшуку, орендаря, безумовно, буде покарано відповідно до закону.

"Я всіляко підтримую дії правоохоронних органів, спрямовані на виявлення зловживань співробітниками держкомпаній, в тому числі і ДПЗКУ. Тільки за моєю ініціативою, за результатами внутрішніх службових розслідувань, з жовтня місяця в правоохоронні органи було направлено 17 звернень, за якими розпочато досудове розслідування. Також були ініційовані перевірки і в центральному офісі корпорації ", - підкреслив Олександр Григорович.

Він також підкреслив, що обшук, проведений Нацполіцією на об'єкті не має відношення до державної корпорації і її діяльності, а також до нього особисто.

Нагадаємо в.о. голови правління ДПЗКУ Олександр Григорович раніше заявив, що нове керівництво компанії активно допомагає правоохоронцям, сприяючи поверненню на рахунки компанії сотень мільйонів гривень, виведених в 2013-2014 роках. Станом на кінець 2016 року, на рахунки ДПЗКУ вже вдалося повернути понад 250 мільйонів гривень дебіторської заборгованості минулих років.