24 квітня в "Борисполі" відбудеться зустріч українських учасників чемпіонату Європи з дзюдо
В понеділок, 24 квітня, в термінал D (загальнодоступна зона прильоту) міжнародного аеропорту “Бориспіль" о 8. 30 рейсом PS 804 з м. Варшава (Польща) прибуває збірна України по дзюдо.
20 - 23 квітня на татамі "Torwar Arena" в Варшаві (Польща) відбувся чемпіонат Європи по дзюдо. Найсильніші дзюдоїсти континенту розіграли по 8 комплектів нагород серед чоловіків та жінок в індивідуальній першості. А також визначилась найкраща команда Старого континенту.
В українську збірну по дзюдо увійшли 9 чоловіків та 5 жінок.
Чоловіки:
66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов
73 кг – Сергій Дребот, Артем Хомула
81 кг – Сергій Кривчач
90 кг – Кеджау Ньябалі
100 кг – Олександр Романюк
+ 100 кг – Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко
Жінки:
48 кг – Дар’я Білодід, Марина Черняк
78 кг – Анастасія Турчин
+ 78 кг – Світлана Яремка, Єлизавета Каланіна
Найбільш титулованими у нашій збірній серед чоловіків є Георгій Зантарая (чемпіон світу 2009, призер ще чотирьох чемпіонатів світу, чемпіон Європи-2011). Саме цей Чемпіонат дозволив Зантарая вдруге в кар'єрі стати чемпіоном Європи. Українець став кращим у ваговій категорії до 66 кг, вигравши всі 5 сутичок.
«Школа Боротьби» в особі Віталія Даниленка зустріне та відзначить Георгія Зантарая на AudiR8 Spyder.
Чемпіонат Європи з дзюдо об’єднав 360 учасників з 41 країни.
Українська збірна ввійшла в трійку кращих команд Європи з 2 золотими та однією срібною медаллю.