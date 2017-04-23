24 квітня в "Борисполі" відбудеться зустріч українських учасників чемпіонату Європи з дзюдо

В понеділок, 24 квітня, в термінал D (загальнодоступна зона прильоту) міжнародного аеропорту “Бориспіль" о 8. 30 рейсом PS 804 з м. Варшава (Польща) прибуває збірна України по дзюдо.

20 - 23 квітня на татамі "Torwar Arena" в Варшаві (Польща) відбувся чемпіонат Європи по дзюдо. Найсильніші дзюдоїсти континенту розіграли по 8 комплектів нагород серед чоловіків та жінок в індивідуальній першості. А також визначилась найкраща команда Старого континенту.

В українську збірну по дзюдо увійшли 9 чоловіків та 5 жінок.

Чоловіки:

66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов

73 кг – Сергій Дребот, Артем Хомула

81 кг – Сергій Кривчач

90 кг – Кеджау Ньябалі

100 кг – Олександр Романюк

+ 100 кг – Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко

Жінки:

48 кг – Дар’я Білодід, Марина Черняк

78 кг – Анастасія Турчин

+ 78 кг – Світлана Яремка, Єлизавета Каланіна

Найбільш титулованими у нашій збірній серед чоловіків є Георгій Зантарая (чемпіон світу 2009, призер ще чотирьох чемпіонатів світу, чемпіон Європи-2011). Саме цей Чемпіонат дозволив Зантарая вдруге в кар'єрі стати чемпіоном Європи. Українець став кращим у ваговій категорії до 66 кг, вигравши всі 5 сутичок.

«Школа Боротьби» в особі Віталія Даниленка зустріне та відзначить Георгія Зантарая на AudiR8 Spyder.

Чемпіонат Європи з дзюдо об’єднав 360 учасників з 41 країни.

Українська збірна ввійшла в трійку кращих команд Європи з 2 золотими та однією срібною медаллю.