24 квітня в "Борисполі" відбудеться зустріч українських учасників чемпіонату Європи з дзюдо

17:08, 23 квітня 2017
Разное
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В понеділок, 24 квітня, в термінал D (загальнодоступна зона прильоту) міжнародного аеропорту  “Бориспіль" о 8. 30 рейсом  PS 804 з м. Варшава  (Польща) прибуває збірна України по дзюдо.

20 - 23 квітня на татамі "Torwar Arena" в Варшаві (Польща) відбувся чемпіонат Європи по дзюдо. Найсильніші дзюдоїсти континенту розіграли по 8 комплектів нагород серед чоловіків та жінок в індивідуальній першості. А також визначилась найкраща команда Старого континенту.

В українську збірну по дзюдо увійшли 9 чоловіків та 5 жінок.

Чоловіки: 

66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов 

73 кг – Сергій Дребот, Артем Хомула 

81 кг – Сергій Кривчач 

90 кг – Кеджау Ньябалі 

100 кг – Олександр Романюк 

+ 100 кг – Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко 

Жінки: 

48 кг – Дар’я Білодід, Марина Черняк 

78 кг – Анастасія Турчин 

+ 78 кг – Світлана Яремка, Єлизавета Каланіна 

Найбільш титулованими у нашій збірній серед чоловіків є Георгій Зантарая (чемпіон світу 2009, призер ще чотирьох чемпіонатів світу, чемпіон Європи-2011). Саме цей Чемпіонат дозволив Зантарая вдруге в кар'єрі стати чемпіоном Європи. Українець став кращим у ваговій категорії до 66 кг, вигравши всі 5 сутичок. 

«Школа Боротьби» в особі Віталія Даниленка зустріне  та  відзначить  Георгія  Зантарая на AudiR8 Spyder.

Чемпіонат Європи з дзюдо об’єднав 360 учасників з 41 країни.

Українська збірна ввійшла в трійку кращих команд Європи з 2 золотими та однією срібною медаллю.

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Теги: #чемпіонат Європи#дзюдо