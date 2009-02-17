У Москві з'являться підводні паркінги

Московська влада збирається будувати в місті підводні парковки. Як заявив мер Москви Юрій Лужков, рішення про створення стоянки під каналом водовідведення в центрі міста "по суті вже прийняте".

Планується, що підводна парковка почнеться під фабрикою "Красный Октябрь" і розтягнеться майже до Новоспаського мосту. При цьому сам паркинг буде поділений на кілька частин для прокладки інженерних комунікацій. "А через бетонний верх паркингу пройде протока, яка не порушуватиме звичного міського середовища", - додав Юрій Лужков. Розміщення парковки під водою, на думку мера Москви, дасть змогу поліпшити ситуацію із стоянкою автомобілів у центрі міста.

Ідея використовувати під парковки водний простір міста з`явилася давно. Торік керівник Департаменту транспорту і зв`язку Москви запропонував організувати плавучі паркінги, які могли б розміститися замість розважальних дебаркадерів. Перша "водна парковка", за задумом розробників, мала вміщувати 616 машин. Проте цей проект поки що так і не реалізований.

Автолента.ру