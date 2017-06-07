Битва геніїв: два поліглоти поспілкувалися 21 мовою (відео)

Відео спілкування двох лінгвістичних геніїв називають одним з найбільш захоплюючих на просторах Інтернету.

Блогер, художник і гіперполіглот з Голландії Ваутер Кордюенер на своєму YouTube-каналі спілкується на 18 мовах. Зараз він освоює азіатські діалекти.

Якось подорожуючи, Ваутер зіткнувся з іншим гіперполіглотом. Під час унікальної зустрічі чоловіки у розмові переключалися на 21 мову.

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«Я зустрів македонського гіперполіглота, і він говорить на 35 мовах. У цьому відео ми говоримо на 15 мовах, які знаємо ми обидва, і після цього він буде говорити ще на шести мовах, на яких я не розмовляю», - розповів блогер в описі під відео.

Зокрема, гіперполіглоти спілкувалися на різні теми на таких мовах, як мандарин, тайська, єврейська, українська, арабська, а також російська мови.

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Співрозмовник блогера показав знання слов'янських мов – болгарської, македонської, сербської та інших.