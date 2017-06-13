Голова Житомирської ОДА Гундич провів особистий прийом громадян

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні Гундич провів особистий прийом громадян, які звернулися до нього з різними питаннями.

Так, жителька села Світин Житомирського району звернулася до голови ОДА з пропозицією змінити графік руху та збільшити пасажиромісткість транспорту, що їздить за маршрутом № 125 («Житомир – Піщанка»).

«Жінка розповідає, що вже зверталася до перевізника, але він не відреагував. Тому вирішила йти безпосередньо до голови ОДА. Гундич одразу на особистому прийомі направив на маршрут представників відповідного управління, аби вжити заходів щодо корегування графіку руху та за необхідності зміни автомобілів на більш місткі», - зазначають у прес-службі облдержадміністрації.

Під час прийому голова ОДА також розглянув колективне звернення від мешканців селища Гуйва Житомирського району щодо приєднання до Новогуйвинської селищної ради у ході децентралізації. Гундич наголосив, що децентралізація – це передовсім добровільне об’єднання, і якщо є ініціатива громади, то влада її підтримує.

«Крім того, багато звернень під час прийому надходить щодо допомоги на лікування дітей та дорослих, які опинилися у складних життєвих обставинах. За кожним випадком індивідуально буде забезпечена матеріальна допомога та лікування», - повідомляють в ОДА.

Там також уточнюють, що для того, аби потрапити на особистий прийом до голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, необхідно залишити свої координати та проблемне питання у відділі роботи із зверненнями громадян Житомирської ОДА за тел. ( 0412) 47-50-04 або за адресою : м. Житомир, майдан ім. Корольова, 1.