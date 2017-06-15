Форум "Економіка України: виклики та перспективи"
Атлантична рада США (Atlantic Council) збирає експертів і політиків на Форум про майбутнє України.
15 червня 2017 року в готелі «Інтерконтиненталь» (Київ, Україна) відбудеться Форум «Економіка України: виклики і перспективи». Організатор заходу - Атлантична рада США (Atlantic Council).
Атлантична рада США (Atlantic Council) збере авторитетних експертів і політиків для обговорення поточної економічної ситуації та найбільш ефективних інструментів розвитку майбутнього України. Конференція складається з двох панелей, які будуть присвячені роботі та перспективам економіки України, і оцінить загальний прогрес реформ, що проводяться. Більш докладно в програмі http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects
Спікери заходу:
· Олександр Данилюк, міністр фінансів України
· Джон Гербст, директор, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантичній раді США
· Френсіс Маліж, керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу
· Тимофій Милованов, почесний президент KSE, професор
· Олена Білан, головний економіст Dragon Capital
· Вадим Пожарський, радник ради директорів, Burisma Group
· Юрій Городніченко. Професор Каліфорнійського університету в Берклі
· Морган Вільямс, президент, Президент Американсько-Української Ділової Ради
· Енді Гундер, Президент Американської торгової палати України
· Даніель Білак, головний радник прем'єр-міністра України з інвестицій
· Айварас Абромавічус, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України
· Андерс Аслунд, старший науковий співробітник, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантичній раді США
Початок реєстрації о 8.45 в четвер, 15 червня 2017.
Акредитація та програма заходу за посиланням http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects
Адреса:
InterContinental, вулиця Велика Житомирська, 2А, Киев, Україна