Форум "Економіка України: виклики та перспективи"

15 червня 2017 року в готелі «Інтерконтиненталь» (Київ, Україна) відбудеться Форум «Економіка України: виклики і перспективи». Організатор заходу - Атлантична рада США (Atlantic Council).

Атлантична рада США (Atlantic Council) збере авторитетних експертів і політиків для обговорення поточної економічної ситуації та найбільш ефективних інструментів розвитку майбутнього України. Конференція складається з двох панелей, які будуть присвячені роботі та перспективам економіки України, і оцінить загальний прогрес реформ, що проводяться. Більш докладно в програмі http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects

Спікери заходу:

· Олександр Данилюк, міністр фінансів України

· Джон Гербст, директор, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантичній раді США

· Френсіс Маліж, керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу

· Тимофій Милованов, почесний президент KSE, професор

· Олена Білан, головний економіст Dragon Capital

· Вадим Пожарський, радник ради директорів, Burisma Group

· Юрій Городніченко. Професор Каліфорнійського університету в Берклі

· Морган Вільямс, президент, Президент Американсько-Української Ділової Ради

· Енді Гундер, Президент Американської торгової палати України

· Даніель Білак, головний радник прем'єр-міністра України з інвестицій

· Айварас Абромавічус, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України

· Андерс Аслунд, старший науковий співробітник, Dinu Patriciu Eurasia Center при Атлантичній раді США

Початок реєстрації о 8.45 в четвер, 15 червня 2017.

Акредитація та програма заходу за посиланням http://www.atlanticcouncil.org/events/upcoming-events/detail/the-ukrainian-economy-challenges-and-prospects

Адреса:

InterContinental, вулиця Велика Житомирська, 2А, Киев, Україна