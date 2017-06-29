Кращi люди про кращі агроднi вашого літа
Вже 7 і 8 липня в Одесі відбудеться II Міжнародна конференція GRAIN UKRAINE. Організатори конференції оголосили про старт продажів останніх 50 квитків і запустили промо-код «LC», що дозволяє придбати квиток за спеціальною ціною, а також 12 учасників конференції розповіли, що вони думають про головну зернову подію літа.
Володимир Володимирович Омелян, Міністр інфраструктури України:
«GRAIN UKRAINE - майданчик, який об’єднує найкращих гравців на ринку землі та аграрної продукції з різних країн світу. Це поле нових ідей, які надалі перетворяться на великі міжнародні проекти та принесуть бізнесу – дохід, а державі – розвиток економіки, нові технології та потужності».
Андрій Ставніцер, Генеральний директор компанії ТІС, глава оргкомітету конференції GRAIN UKRAINE, Україна:
« Один з головних наших месеждів - навчання, інновації, рух вперед».
Шевки Аджунер, Директор представництва ЄБРР в Україні, Великобританія:
«ЄБРР - великий фінансовий проект агробізнесу в Україні. В цьому відношенні наша участь в GRAIN UKRAINE 2017 є логічним продовженням нашого діалогу з регуляторами і ключовими гравцями сектору».
Іван Мірошниченко, Народний депутат України, член парламентського комітету з аграрної політики та земельних відношень:
«GRAIN UKRAINE - конференція, яка знайшла нішу для своєї диверсифікації: вибрала найгарячіші та актуальніші теми сезону».
Владислав Винярський, Заступник генерального директору зі стратегії та розвитку групи компаній «УкрАгроКом», Україна:
«Вважаю, що на сьогоднішній день з'явилася альтернатива Global Grain - конференція GRAIN UKRAINE, яка не поступається ні за рівнем проведення, ні за учасниками».
Сергій Фурса, Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital, Україна:
«Участь у конференції GRAIN UKRAINE - це можливість зробити свій посильний внесок у виховання фінансової грамотності населення та стимулювання подальше реформування України».
Тамас Бенко, Начальник відділу торгівлі кукурудзою в Європі та Африці в Cargill International SA, Швейцарія:
«GRAIN UKRAINE - унікальний форум у певному сенсі, який фокусується конкретно на виробництві, розподілі та споживанні зерна та розглядає ці аспекти на професійному рівні».
Деміен План, Генеральний директорат ЄС з сільського господарства та розвитку сільських районів, Бельгія:
«Участь у GRAIN UKRAINE 2017 має додаткову цінність для Генерального директорату Європейської комісії з питань сільського господарства і розвитку сільських районів».
Девід Хайтауер, Президент «The Hightower Report», співзасновник у «Chicago Hedge Partners», США:
«Я побував на величезній кількості зернових конференцій за 34 роки роботи в сировинних товарах, і можу сказати, що у 2016 році конференція GRAIN UKRAINE в Одесі виявилася надзвичайно інформативною і дуже корисною для мого бізнесу».
Джеффрі Ксу, Головний керуючий в Overseas China Investment Limited, Китай:
«GRAIN UKRAINE не тільки створює і зміцнює ділові зв'язки, ділиться інформацією про ринок, а й дає більш повне уявлення про Україну, як про зростаючого експортера зерна».
Олів'є Буйє, Генеральний директор Agritel International, Франція:
«За короткий час GRAIN UKRAINE отримала визнання і популярність серед багатьох учасників ринку».
Седрік Германн, Керуючий партнер в EUROP Insurance Brokers, Бельгія:
«Відмінною ініціативою є організація такого заходу в одному з ключових регіонів для сільського господарства і торгівлі в Україні».
Більш докладно про деталі проведення GU 2017, спікерів і темах їх виступів ви можете дізнатися на сайті конференції grain-ukraine.com.