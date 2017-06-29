Кращi люди про кращі агроднi вашого літа

Володимир Володимирович Омелян, Міністр інфраструктури України:

«GRAIN UKRAINE - майданчик, який об’єднує найкращих гравців на ринку землі та аграрної продукції з різних країн світу. Це поле нових ідей, які надалі перетворяться на великі міжнародні проекти та принесуть бізнесу – дохід, а державі – розвиток економіки, нові технології та потужності».

Андрій Ставніцер, Генеральний директор компанії ТІС, глава оргкомітету конференції GRAIN UKRAINE, Україна:

« Один з головних наших месеждів - навчання, інновації, рух вперед».

Шевки Аджунер, Директор представництва ЄБРР в Україні, Великобританія:

«ЄБРР - великий фінансовий проект агробізнесу в Україні. В цьому відношенні наша участь в GRAIN UKRAINE 2017 є логічним продовженням нашого діалогу з регуляторами і ключовими гравцями сектору».

Іван Мірошниченко, Народний депутат України, член парламентського комітету з аграрної політики та земельних відношень:

«GRAIN UKRAINE - конференція, яка знайшла нішу для своєї диверсифікації: вибрала найгарячіші та актуальніші теми сезону».

Владислав Винярський, Заступник генерального директору зі стратегії та розвитку групи компаній «УкрАгроКом», Україна:

«Вважаю, що на сьогоднішній день з'явилася альтернатива Global Grain - конференція GRAIN UKRAINE, яка не поступається ні за рівнем проведення, ні за учасниками».

Сергій Фурса, Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital, Україна:

«Участь у конференції GRAIN UKRAINE - це можливість зробити свій посильний внесок у виховання фінансової грамотності населення та стимулювання подальше реформування України».

Тамас Бенко, Начальник відділу торгівлі кукурудзою в Європі та Африці в Cargill International SA, Швейцарія:

«GRAIN UKRAINE - унікальний форум у певному сенсі, який фокусується конкретно на виробництві, розподілі та споживанні зерна та розглядає ці аспекти на професійному рівні».

Деміен План, Генеральний директорат ЄС з сільського господарства та розвитку сільських районів, Бельгія:

«Участь у GRAIN UKRAINE 2017 має додаткову цінність для Генерального директорату Європейської комісії з питань сільського господарства і розвитку сільських районів».

Девід Хайтауер, Президент «The Hightower Report», співзасновник у «Chicago Hedge Partners», США:

«Я побував на величезній кількості зернових конференцій за 34 роки роботи в сировинних товарах, і можу сказати, що у 2016 році конференція GRAIN UKRAINE в Одесі виявилася надзвичайно інформативною і дуже корисною для мого бізнесу».

Джеффрі Ксу, Головний керуючий в Overseas China Investment Limited, Китай:

«GRAIN UKRAINE не тільки створює і зміцнює ділові зв'язки, ділиться інформацією про ринок, а й дає більш повне уявлення про Україну, як про зростаючого експортера зерна».

Олів'є Буйє, Генеральний директор Agritel International, Франція:

«За короткий час GRAIN UKRAINE отримала визнання і популярність серед багатьох учасників ринку».

Седрік Германн, Керуючий партнер в EUROP Insurance Brokers, Бельгія:

«Відмінною ініціативою є організація такого заходу в одному з ключових регіонів для сільського господарства і торгівлі в Україні».

Більш докладно про деталі проведення GU 2017, спікерів і темах їх виступів ви можете дізнатися на сайті конференції grain-ukraine.com.