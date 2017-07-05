Підприємство "Олевськ-Хліб" запустило імпортну піч, яка працює на паливних гранулах

Як зазначається у повідомленні, нову піч виробництва Туреччини для випікання подових сортів хлібобулочної продукції на підприємстві «Олевськ-Хліб» введено в дію на минулому тижні.

Окрім цього, для монтажу нової лінії та модернізації технологічних процесів закуплено додаткове обладнання для печі (замішувач та інше) на суму понад 300 тис. грн.

Піч працює на паливних гранулах – пелетах, що дозволило підприємству зменшити використання природного газу під час її роботи у 2,5 рази та, внаслідок економії газу, з червня поточного року знизити оптово-відпускні ціни на сорти подового хліба в середньому на 0,5 грн/кг або на 5-7%.

«Загалом, підприємство виробляє понад 60 видів продукції, серед яких не лише хліб, а й кондитерські вироби, газовані напої, оцет, макарони і гірчиця. Весь асортимент хліба виготовляється з натуральних компонентів, без використання шкідливих домішок, консервантів та підсилювачів смаку», - зазначають в ОДА.

Як уточнили УНІАН у дирекції підприємства «Олевськ-Хліб», нова піч випікає в середньому 4,5 тонн подових виробів на добу.

Нагадаємо, ТОВ «Олевськ-Хліб» спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів.