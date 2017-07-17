Орлан Інвест-Груп – лідер ринку житла у Київській області

Будівельна Компанія з Ірпеня отримала перемогу в одній з номінацій професійного конкурсу для будівельників.

Днями Експертна Рада премії «Український Будівельний Олімп» оголосила лауреатів. Здобути перемогу в одній з номінацій компанія Орлан Інвест-Груп змогла завдяки використанню у будівництві передових технологій та сучасних матеріалів - наголошують експерти. Також плюсом компанії є власний контроль якості та гнучка цінова політика.

- Цією премією з 2006 року щорічно відзначають найбільш помітні та значимі будівельні проекти, компанії, це дуже авторитетна премія – розказує президент компанії Орлан Інвест-Груп Антон Мирончук. – Тому для нас не тільки велика честь називатися лідером ринку житла у Київській області, а ще й велика відповідальність, в першу чергу перед нашими клієнтами. І я впевнений, що наша компанія гідна цього звання і зможе його не один раз підтвердити!

Компанію відзначили за гарну репутацію, впровадження інновацій, безальтернативне виконання зобов'язань перед клієнтами та якість сервісу.

Довідка:

- Орлан Інвест-Групп - будівельно-інвестиційна компанія, яка здійснює проектування та будівництво з повним комплексом спеціалізованих робіт, від складання проекту до здачі в експлуатацію. Забудовник має декілька житлових комплексів в Ірпені, серед них: ЖК «NEWYORKTowers», ЖК «Chehov Парк Квартал», ЖК "Фаворит",ЖК «Єсенін»,ЖК "Пушкінський квартал", ЖК «Пушкінський»,ЖК "Дипломат",ЖК "Аристократ",ЖК "Київский", ЖК «Садовий» та ін.