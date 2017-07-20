Експерти обговорять, як убезпечити український кіберпростір

20 липня (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Як убезпечити український кіберпростір?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Наслідки масового ураження комп'ютерних мереж вірусом Petya. Чи можна отриманий досвід ефективно використовувати у майбутньому?

2. Чи існує система кібербезпеки в Україні? З яких компонентів вона складається?

3. Наскільки захищеними є стратегічні об’єкти, державні структури?

4. Яка підтримка необхідна для убезпечення українського кіберпростору на законодавчому рівні?

5. Яких правил кібербезпеки повинні дотримуватися громадяни України?

Учасники круглого столу:

В'ячеслав Марцинкевич, старший інспектор з особливих доручень департаменту кіберполіції Національної поліції України;

Надія Литвинчук, державний експерт Служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України;

Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, голова наглядової ради компанії Октава Капітал;

Андрій Пастушенко, засновник компанії з кіберзахисту RMRF Technology;

Володимир Кург, R&D-директор компанії «ІТ- Інтегратор».

Модератор круглого столу – Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).