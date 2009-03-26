ДАІ обмежило рух автомобілів з причепами

У зв`язку з небезпечними умовами, які виникли на автомобільних дорогах державного значення, введено обмеження на рух транспортних засобів з причепами та напівпричепами в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Департамент ДАІ звертається до водіїв з проханням враховувати обмеження при виборі маршрутів руху.