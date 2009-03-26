ДАІ обмежило рух автомобілів з причепами
06:38, 26 березня 2009Разное
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... у трьох областях
У зв`язку з небезпечними умовами, які виникли на автомобільних дорогах державного значення, введено обмеження на рух транспортних засобів з причепами та напівпричепами в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.
Департамент ДАІ звертається до водіїв з проханням враховувати обмеження при виборі маршрутів руху.
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