З 27 серпня по 29 жовтня на стадіоні ім. Баннікова в Києві пройде щорічний футбольний турнір Небесна Криниця CUP, який збере понад 300 учасників з провідних міжнародних та українських компаній, об'єднаних спільними інтересами і цінностями.

Вже п'ятий рік поспіль компанія «Небесна Криниця» організовує корпоративний футбольний турнір і робить свій внесок у відродження аматорського спорту. Основними цілями турніру є популяризація спорту і здорового способу життя, підтримка корпоративного духу і партнерства, розвиток командної роботи, адже два місяці спільних переживань за свою футбольну команду об'єднують колектив.

Протягом цього часу до турніру приєдналися понад 100 провідних корпоративних команд, а постійними учасниками Небесна Криниця CUP стали такі компанії як: Епіцентр, Укрзалізниця, Київстар, Deloitte, Life, Ernst & Young, Миронівський хлібопродукт, Фокстрот, Fozzy, Carlsberg та ін. За час проведення турніру команди стали великою родиною, яка щорічно чекає зустрічі та початку футбольного сезону.

Турнір проходить за підтримки Федерації футболу України за всіма офіційними правилами FIFA з професійними суддями і коментаторами. У фіналі учасників чекає вже традиційна гра з командою ветеранів «Зірки Динамо Київ».

Зараз Ваша компанія може заявитися в Небесна Криниця CUP 2017 і стати частиною свята футболу!

З приводу участі звертайтеся до керівника проекту:

Олексій Костик

067 246 74 42

kostik@krinitsa.com.ua

Довідка

Компанія «Небесна Криниця» займається виробництвом і доставкою бутильованої води з 2001 року. Є лідером ринку і національним оператором, який обслуговує понад 50 тисяч домогосподарств та 10 тисяч офісів по Україні. З 2015 року компанія здійснює повноцінне забезпечення клієнтів обладнанням для споживання кави і натуральною зерновою кавою.

За останні роки компанія «Небесна Криниця» отримала нагороди «Фаворит успіху» і «Якість №1» в категорії доставки води і підтвердила свої лідерські позиції на київському ринку. Компанія є єдиним в Україні членом європейської асоціації бутильованих вод Watercoolers Europe і членом Європейської бізнес асоціації та Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».

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