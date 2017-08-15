"Київхліб" заявляє, що немає зобов’язань перед ПАТ "КБ "Хрещатик"

Той, хто купить активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», серед яких і право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном - серйозно ризикує. Адже ПАТ «КИЇВХЛІБ» не має заборгованості перед ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» - всі кредитні зобов’язання погашені, кредитні договори є припиненими, а правовідносини стосовно зазначених зобов’язань оскаржені в суді.

У вівторок, 15 серпня Фондом гарантування вкладів фізичних осіб планує провести відкриті електронні торги. Зокрема на аукціон буде виставлено ряд активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», серед яких значиться право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном.

Проте, в котре наголошуємо, що за результатами кількох судових процесів встановлено, що ПАТ «КИЇВХЛІБ» сплатило на користь ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» грошові кошти в якості погашення ним суми основної заборгованості за Кредитними договорами, а також відсотки за користування кредитом згідно відсоткових ставок. У зв’язку із цим, Кредитні договори є припиненими. Припиненою також є іпотека.

З огляду на це, на підприємстві вважають, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном,виставлено на торги безпідставно та неправомірно. І оскільки, правовідносини стосовно зазначених зобов'язань оскаржені в суді, торги ними будуть визнані незаконними.

ПАТ «КИЇВХЛІБ» звертає увагу потенційних покупців на те, що наслідком «придбання» таких прав вимоги може бутивтрата коштів, які були інвестовані в права вимоги, а також додаткові витрати. Крім того, «покупець» ризикує бути втягнутим у судові спори.

Не зважаючи на те, що юристи ПАТ «КИЇВХЛІБ» звернулися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та Національного банку України з вимогою скасувати торги, призначені на 15 серпня 2017 року, не скасовано, відповіді на свої звернення підприємство не отримало. Ігнорування державними органами та посадовими особами такого рівня вимог законодавства, ставить під сумнів легітимність дій всіх державних органів та викликає питання, чому підприємства мають дотримуватись законів у своїй діяльності, якщо органи державної влади відверто порушують його?