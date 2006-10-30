«Міс Європа» по-донецьки: Раїса Богатирьова в ролі Шарон Стоун, брати Арфуші – замість братів Кличків

Ніхто, звичайно, не розраховував, що в конкурсі «Міс Європа», що проходив у Києві, переможе найкрасивіша дівчина Європи. І при солідніших організаторах звичайним глядачам та вболівальникам вибір журі здається дуже суб`єктивним, і кожен віддає корону своїй «мисці».

Але я, зізнатися, з полегшенням зітхнула, коли оголосили, що переможницею конкурсу обрано француженку. На жаль, моя співвітчизниця капітально не дотягувала не тільки до першої віце-міс, а й до дівчаток, котрі втім потрапили в п`ятірку, таких як «Міс Білорусь», «Міс Польща». І якщо у світових конкурсах «Міс Світу», «Міс Усесвіт» глядачі хоч якоюсь мірою довіряють зоряному журі, то український суддівський корпус тільки підкреслював анекдотичність київського конкурсу.

Замість обіцяної Шарон Стоун на конкурсі судила Раїса Богатирьова – лідер фракції Партії регіонів у парламенті. Вона була одягнена цілком пристойно й навіть розповіла, що колись судила професійні конкурси медсестер. Але звучало це не дуже переконливо. У журі з’явився депутат кримського парламенту Нестор Шуфрич, якого ледве не міліцією шукає представник Президента в Криму Геннадій Москаль для того, щоб Нестор Іванович зайнявся своїми прямими обов`язками депутата кримського парламенту. А Шуфрич, хитрун, Москалеві сказав, що знаходиться в окрузі, в окрузі сказав, що – в парламенті, а сам на конкурс – красунь вибирати.

В українській політиці він прославився у трьох номінаціях: завидного жениха, минулого парламентського «спецназівця» СДПУ(о) і безуспішного героя-коханця леді Ю.

Загалом біло-голубий склад гостей і журі був очевидним.

Лівансько-французько-українські братки Омар і Валід Арфуші купили ліцензію на проведення конкурсу «Міс Європа» в Києві. Вважаю, що цей захід вони затіяли в рамках відмивання власного іміджу, неабияк зіпсованого торік міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Арфушам, напевно, дуже хочеться в пристойне суспільство, ось вони й вирішили витратитися на хоч і оперетковий, але типу солідний захід. Але при цьому обкласти себе «зручними людьми», без усяких там помаранчевих. Якби конкурс судив ну хоч би Віталій Кличко, який робив це багато разів і на багатьох конкурсах краси, то це було б зрозуміло. А так Валентина Довженко, яка, пробігаючи по холу, сказала, що її запросили на конкурс тільки о другій годині (вона навіть переживала, що не встигне зібратися), невтомний Леонід Кравчук з онучкою, – усе виглядало як «міжсобойчик» біло-голубих під патронатом братів Арфушів.

Ну і, нарешті, самі красуні. Іноді на результат конкурсу впливає політкоректність, іноді журі просуває конкурсантку, бажаючи зробити реверанс приймаючій країні. Напевно, цим пояснюється, що українка опинилася у фіналі.

До речі, фінал – особлива історія. Виявилося, що француженка та українка набрали рівну кількість голосів, і Арфуш демонстративно довго намагався зробити остаточний вибір, делегуючи його то Роберто Каваллі (єдина зоряна персона, голова журі), то телеведучому. І, нарешті, Арфуш оголосив переголосування, у результаті якого переможницею стала француженка.

«Ми в Україні, але виграла Франція, адже в нас – демократія», – сказав Арфуш. З вуст Валіда, великого друга донецьких, це звучить... як це м`якіше сказати... – переконливо.

Олена Мігачева