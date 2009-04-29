На кого працюють «бойскаути» Тягнибока?

Якби тягнибоківська Свобода не взяла на себе відповідальність за розвішені у Львові сітілайти – поздоровлення ветеранів Української дивізії «Галичина» з 66-річчям її створення, то я була б переконана, що це незграбні витівки відомо яких спецслужб. Але оскільки очільник львівської організації Свобода Іван Гринда публічно заявив, що ця їхня самодіяльність не що інше, як проект «Скарби нації», то мені хочеться, повторюючи слова покійної Фаїни Раневської, сказати: «Бойскаути, пішли ви в ж...»

Можна, звичайно, припустити, що в тягнибоківській Свободі повно агентів-фсбшників (швидше за все так і є), можна також припустити, що це вони кинули в українське суспільство чергову ідею розбрату і ініціювали скандальні сітілайти. Але це деталі. А якщо це і так, то тоді постає питання про інтелектуальний рівень глави нового патріотичного проекту «Свобода» самого Олега Тягнибока. Хоча з телевізійних шоу і так видно, що за рівнем аргументації він далеко не Донцов.

Я не дискутуватиму на тему, чи мала Україна право створювати під патронатом Німеччини озброєні сили. Це питання складне. Важко сказати, перед ким порушили присягу 80 тисяч українських хлопців, якщо вони і не народилися в СРСР. І думаю, це їх особисте право, якому з двох режимів – радянському тоталітарному чи німецькому нацистському – віддавати перевагу. Я про інше.

Суспільство в ідеологічному сенсі зашарпане, про всі додаткові труднощі у вигляді кризи, безробіття і інших речей говорити не доводиться. І в цей час дбайливою рукою новоспечених українських патріотів йому підкидають такі ось акції.

І якщо вже Тягнибоку хочеться розказати правду про дивізію “Галичина”, то чому б не поїздити з просвітницькими лекціями країною, не підготувати народ до такої правди? Це було б ненабагато дорожче, хоча клопоту, звісно, більше.

Зрозуміло, у жителів України є вибір. П`ята колона тримається за Україну зубами, при нинішньому рівні демократії можна практично легально вести підривну антиукраїнську діяльність, і за це тобі нічого не буде. Але про яке майбутнє для нашої країни можна говорити? І хіба цього хотіли ті ж Донцов, Бандера, Коновалець?

Маша Міщенко