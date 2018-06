Світлані Лободі на фінал випав номер "21"

Визначено порядок виступу 25 учасників фіналу "Євробачення-2009", який пройде в Москві в спорткомплексі "Олімпійський" увечері 16 травня.

(номер, країна, учасник, пісня)

1. Литва. Саша Сон. «Love»

2. Ізраїль. Ноа і Міра Авад. «There Must Be Another Way»

3. Франція. Патрісія Каас. «Et s`il fallait le faire»

4. Швеція. Малена Ернман. «La Voix»

5. Хорватія. Ігор Цукров. «Lijepa Tena»

6. Португалія. Flor-de-Lis. «Todas as ruas do amor»

7. Ісландія. Йоганна Гудрун Йонсдоттір. «Is It True?»

8. Греція. Сакіс Рувас. «This Is Our Night»

9. Вірменія. Інга і Ануш Аршакян. «Nor Par»

10. Росія. Анастасія Приходько. «Мамо»

11. Азербайджан. Айсель Теймурзаде і Араш. «Always»

12. Боснія і Герцеговина. Regina. «Бистра вода»

13. Молдавія. Неллі Чобану. «Hora Din Moldova»

14. Мальта. К’яра. «What If We»

15. Естонія. Urban Symphony. «Rändajad»

16. Данія. Brinck. «Believe Again»

17. Німеччина. Алекс Крістенсен і Оскар Лоя. «Miss Kiss Kiss Bang»

18. Туреччина. Хадісе. «Düm Tek Tek»

19. Албанія. Кейсі Тола. «Carry me in your dreams»

20. Норвегія. Олександр Рибак. «Fairytale»

21. Україна. Світлана Лобода. «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)» 22. Румунія. Єлена Георге. «The Balkan Girls»

23. Велика Британія. Джейд Івен. «My Time»

24. Фінляндія. Waldo`s People. «Lose Control»

25. Іспанія. Сорайя. «La noche es para mi».

Нагадаємо, що ввечері 14 травня відбувся другий півфінал, в якому визначилися останні 10 учасників фіналу Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2009": Хорватія, Норвегія, Данія, Азербайджан, Греція, Литва, Молдова, Албанія, УКРАЇНА, Естонія.