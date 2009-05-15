Світлана Лобода – у фіналі Євробачення

Закінчився другий півфінал Євробачення 2009, в якому виконали свої пісні 19 учасників, включаючи Світлану Лободу, яка представляє Україну.

Рішенням телеглядачів і професійного журі до фіналу пройшли:

Хорватія

Норвегія

Данія

Азербайджан

Греція

Литва

Молдова

Албанія

УКРАЇНА Естонія

Не пройшли Ірландія, Латвія, Сербія, Польща, Кіпр, Словаччина, Словенія, Угорщина, Нідерланди

Нагадаємо, що 12 травня фіналістами Євробачення-2009 стали Швеція, Вірменія, Туреччина, Ізраїль, Ісландія, Румунія, Фінляндія, Португалія, Мальта, Боснія і Герцеговина

За правилами Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2009, до фіналу проходять по 10 учасників півфіналів (9 за підсумками телевізійного голосування і один - рішенням професійного журі), переможець минулого року (це була Росія) і четверо фундаторів конкурсу: Англія, Німеччина, Франція, Іспанія.

Фінальні виступи 25 учасників та телевізійне голосування глядачів з 45 країн Європи – 16 травня.