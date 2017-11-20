Ірина Луценко стала переможницею Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття"

Народний депутат, представник Президента в парламенті Ірина Луценко стала переможницею десятої Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття», отримавши визнання за свою політичну і громадську діяльність. Церемонія нагородження відбулась в суботу в Київському національному академічному театрі оперети.

Щороку Вища представницька рада обирає жінок, які досягли значного успіху в своїй справі, приносячи користь суспільству. Серед лауреатів ювілейної премії жінки-волонтери, лікарі, спортсменки, бізнесмени, громадські діячі зі всієї країни. Ірина Луценко стала переможницею в категорії «Рейтинг» за захист прав та рівних можливостей чоловіків і жінок, обстоювання справедливості та прав людини в усіх галузях життя.

«Я відчуваю гордість, що знаходжусь серед таких жінок. Ця нагорода надихає мене, дає крила. Але разом з тим надає і величезну відповідальність – творити Україну разом з вами», - сказала Ірина Луценко під час отримання нагороди, подякувавши за підтримку своїм друзям, колегам і родині.

Після нагородження Ірина Луценко розповіла журналістам, що до політичного переслідування чоловіка з боку режиму Януковича уникала публічності. «Я була бізнесменом, мала математичну і фінансову освіту, освіту державного менеджера I-III категорії. Але після арешту Юрія Луценка довелось повністю вивчити справу, стати юристом і захисником, а також публічною людиною, тому що треба було публічно виграти в системи Януковича і довести, що Юрій не винен, що він є політичним в’язнем», - розказала вона.

За словами Ірини Луценко, в цьому процесі вона зрозуміла, що допомоги потребує не лише її чоловік. Із бізнесмена вона перетворилась на громадського діяча і політика. «Так захист одного політв’язня перейшов у захист українців. Це і захист дітей, і захист жінок, і хлопців, які воювали на Сході країни. А також багато інших соціальних питань, якими ми зараз займаємось з подругами і колегами з міжфракційного об’єднання «Рівні можливості». Одна з останніх наших перемог – прийняття закону про захист прав дитини, закону про додаткові заходи впливу по виплаті аліментів. В нас ще багато ініціатив, які ми реалізуємо», - запевнила народний депутат.

Говорячи про місце жінок в сучасній Україні, Ірина Луценко підкреслила роль як матерів, які виховують дітей, так і волонтерів та захисниць держави. «У Збройних силах служать 30 тис жінок, в поліції – 5 тис. Взагалі зараз по країні працездатних чоловіків 8 млн, а працездатних жінок – 14 млн. Жінок з двома вищими освітами набагато більше, ніж чоловіків. Тому я бажаю нашім жінкам більше впевненості в собі, вірити в себе, не здаватися. А всім нам в Україні бажаю мирного неба і швидшої перемоги», - додала вона.

Відповідаючи на питання, як успішна жінка може поєднувати кар’єру з особистим життям, Ірина Луценко порадила прислухатися одне до одного. «В першу чергу, поважати сильні риси одне одного, таланти кожного. І підтримувати. Ми з Юрієм скоро святкуватимемо 30 років разом. Це був дуже цікавий період життя, непростий, але дуже цікавий. В нас є дискусії, але вони дрібні в порівнянні з тією силою, яка виникає, коли ми об’єднуємося. Він постійно дарує мені квіти, дарує тепло і любов, і це взаємне. Це основне, що нас об’єднує», - сказала Ірина Луценко.

Раніше цього року Ірина Луценко ввійшла в Топ–100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус», посівши другу сходинку рейтингу.