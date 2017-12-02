Масштабна більярдна подія у Києві

2-5 грудня у місті Київ, БК «Лідер», відбудеться відкритий турнір зі снукеру, одного з найцікавіших різновидів більярду. Уже традиційно змагання, які проводить Федерація Снукеру України, збирають величезну кількість учасників і не лише з України! Цього разу, окрім гравців з України, Білорусі та Молдови, зареєструвалися на турнір і найсильніші снукеристи Киргизстану. Всього ж на турнір збираються приїхати і позмагатися за звання чемпіона близько 70 учасників!

Найбільш очікуваною подією на замаганні, що носить назву «Перший сніг», стане приїзд особливої гості з Шотландії - Мікаели Табб, рефері міжнародного рівня, яка судила фінали чемпіонатів світу зі снукеру у 2009 та 2012 роках. Мікаела Табб стане суддею на кілька матчів та проведе лекцію для українських рефері. І це безпрецендентна подія для українського снукеру! Підвищення кваліфікації рефері - необхідний момент для укріплення снукерного руху в нашій країні. Тож Мікаела Табб, яку любителі снукеру могли спостерігати лише на екранах телевізорів, допоможе з'ясувати важливі моменти у суддівстві матчів.

Останні кілька років снукер в Україні стрімко розвивається. Для цього докладено надзвичайно багато зусиль ФСУ та всіх прихильників цього виду спорту. Як результат - щоразу кількісний та якісний склад учасників турнірів зростає. На нещодавніх змаганнях, присвячених до Дня незалежності України, кількість учасників перетнула відмітку в 100! А велика кількість брейків, зроблених гравцями на турнірі, вказує на невпинний ріст гравців!

Варто зазначити, що високий рівень проведення чемпіонатів, постійне покращення умов і засобів проведення змагань, сприяє зацікавленості гравців з різних країн світу. Наразі ведуться перемовини з гравцями з Грузії та Литви, які мають намір приїхати на наступний турнір. Українському снукеру бути!

Довідка:

Снукер - різновид більярду, найбільш популярний у Великобританії та країнах Азії. Останні роки набирає швидкого розвитку в Україні.

Організатор: Федерація Снукеру України (ФСУ)

Подія: Відкритий турнір зі снукеру «Перший сніг»

Дата: 2-5 грудня 2017 року

Місце проведення: вулиця Семена Скляренка, 5, Київ, 02000. БК «Лідер»

Офіційне відкриття турніру: 2 грудня 13:00, БК «Лідер». По закінченню урочистого відкриття заплановано фуршет.

Контакти: 096 171-11-17 Бойко Сергій, голова ФСУ

096 809-33-50 Пінчук Валентина, прес-центр

web: snooker.ua

e-mail:press@snooker.ua