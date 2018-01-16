Житомирська облрада продаватиме комунальне майно через систему електронних торгів "СЕТАМ"

Житомирська обласна рада продаватиме комунальне майно через систему електронних торгів «СЕТАМ».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні в обласній раді підписали Меморандум про співпрацю та партнерство між Житомирською обласною радою та державним підприємством «СЕТАМ».

Документ передбачає впровадження в області єдиної прозорої системи електронних торгів з реалізації комунального майна через OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України - УНІАН).

Меморандум про співпрацю підписали перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко та генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Як розповів Вишньов, державне підприємство «СЕТАМ» з 2015 року займається проведенням онлайн-аукціонів з продажу арештованого майна. Зараз ця компанія також пропонує органам місцевого самоврядування продавати комунальне майно через електронну платформу.

«Завдяки такій співпраці органи місцевого самоврядування матимуть можливість продавати непрофільні активи, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, але не використовуються. Це майно можна безкоштовно реалізовувати через платформу OpenMarket і отримувати додаткові кошти. За час її існування було продано майна на 5 млрд грн. Середнє підняття ціни становить 11%», - зазначив керівник державного підприємства.

Крамаренко при цьому зазначив, що Житомирська облрада зацікавлена в тому, щоб продаж комунального майна відбувався прозоро.

«Комунальне майно повинно реалізовуватись за трьома принципами - максимальна прозорість, максимальна ціна та максимальна ефективність. Сподіваюся, що співпраця з державним підприємством буде продуктивною з перших днів і завдяки електронним торгам зможемо досягти цих показників. Більше того, після підписання цього меморандуму ми будемо пропонувати громадам теж продавати те чи інше майно на ресурсі «СЕТАМ», - наголосив Крамаренко.

Він також додав, що одне з комунальних підприємств Житомирської обласної ради вже зробило перші кроки в цьому напряму. Це - «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я», яка - у процесі підписання відповідної угоди. Підприємство планує продати через цю систему 2 автобуси та 2 мікроавтобуси, які не використовує.

Довідка УНІАН OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) – це відкрита система онлайн аукціонів з продажу майна. Система дозволяє продати будь-яке майно й залучити кошти для бюджету. Аукціони проходять відкрито в режимі онлайн і будь-хто може побачити як відбувались торги, які ціни пропонувались покупцями й хто переміг. ДП «СЕТАМ» розпочало роботу в серпні 2015 року, створивши дієву організаційну структуру всього за декілька місяців. CETAM, як система електронних торгів арештованим майном зараз працює на всій території України.