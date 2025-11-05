Зокрема видання розповіло про німецьку бригаду, яка розгортається у Литві.

Нова німецька бригада, яка знаходиться поблизу кордонів РФ, робить ставку на танки, попри те, що дорогі броньовані машини пошкоджуються та знищуються дешевими дронами під час війни в Україні. Про це пише Business Insider.

Союзники по НАТО на тлі російської загрози, як і раніше, інвестують у танки, Німеччина у цьому випадку не є винятком.

Йдеться про нову німецьку 45 бронетанкову бригаду у Литві, яка розпочинає своє перше значне постійне розгортання бригади за кордоном з часів Другої світової війни. На її озброєнні перебувають танки Leopard 2A8.

Водночас командир бригади Крістоф Губер розповів для Business Insider, що "ця бригада має найвищий пріоритет у Німеччині" і буде оснащена найсучаснішою німецькою військовою технікою.

За його словами, для бригади "надзвичайно важливо" мати важку бронетехніку.

"Ця бригада в основному є важкою бронетанковою частиною", - наголосив він.

Командир додав, що це свідчить про те, що вона буде оснащена "найсучаснішим німецьким основним бойовим танком".

"2A8 - це найсучасніший танк Leopard, вироблений KNDS Deutschland, який має такі модифікації, як захист від дронів, натхненний досвідом використання танків в Україні. Нові модифікації Leopard включають додавання системи активного захисту Trophy для виявлення загроз, таких як протитанкові ракети та дрони, модернізацію броні вразливої башти та вдосконалення датчиків", - нагадали у виданні.

У матеріалі підкреслили, що ці танки тепер більше підходять для сучасних бойових умов, ніж звичайні Leopard, які отримала Україна. Звісно, нова техніка аж ніяк не є непереможною, але є значним покращенням.

"Ми маємо впровадити нові можливості в наших збройних силах, виходячи з уроків, винесених з жахливої війни агресії Росії в Україні", - вважає Губер.

Командир бригади зауважив, що завдяки танкам військові можуть проводити комбіновані маневрові бойові дії, "необхідні для захоплення ініціативи, але важкі для виконання в Україні, де обмеження повітряної потужності, багаторівнева оборона та зростаюча загроза безпілотників роблять великі прориви майже неможливими".

"Немає гарантії, що війна між НАТО і Росією буде схожою на війну в Україні, особливо з огляду на діапазон бойових можливостей, доступних альянсу, тому, хоча Німеччина вивчає цей конфлікт, вона зосереджується на тому, з чим може зіткнутися в майбутньому. Інші союзники роблять те саме, і танки все ще вважаються необхідними. Наприклад, Литва також бачить необхідність у танках у країні", - пише BI.

Губер підкреслив, що мета полягає у "підготовці до війни майбутнього, а не до війни минулого і, ймовірно, також не до війни, яка відбувається зараз".

Крім того, бригада має бойову машину піхоти Puma S1, самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000, безпілотники та засоби протиповітряної оборони. Також бійці бригади мають броньовану підтримку.

Губер акцентував, що Німеччина хоче показати бригаді, що вона "не самотня", адже її підтримує решта 10-ї бронетанкової дивізії, що свідчить про те, що для захисту східного флангу НАТО можуть мобілізувати кілька бригад.

"Послання Росії чітке. Тут стоїть НАТО - ні кроку далі", - попередив командир бригади.

Підготовка НАТО до можливої війни з РФ

Раніше командувач ВПС Швеції Йонас Вікман заявив, що НАТО має вчитися в України, якщо не хоче програти війну з РФ. Він наголосив, що те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка навчається найшвидше".

"Тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано", - додав Вікман.

Водночас Welt писав, що у НАТО розробили план оборони на 4400 сторінок для війни з Росією. За словами експертів, небезпека російського нападу значно зросте після завершення війни в Україні.

"Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні. Але небезпека нападу на територію НАТО, особливо в країнах Балтії, стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Ми вже перебуваємо у "Фазі нуль", - попередив виданню колишній високопоставлений генерал НАТО.

