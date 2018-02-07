7 лютого 2018 року об 11:00 відбудеться прес-конференція на тему: «Чому не припинено торгівлю з ОРДЛО і хто за це нестиме відповідальність?».

Учасники: Максим Гончар, голова правління ВГО «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»; Сергій Шершун, керівник практики антимонопольного та конкурентного права, міжнародної юридичної фірми «Integrites»; Олег Рубан - Начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві; Юрій Терентьєв, голова АМКУ.

Також запрошені представники ТМ «Оболонь», ТМ «Перепелка» та ТМ «Coca-Cola».

Захід відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 27-А.

Потрібна акредитація. Телефон: 093 333 8701.