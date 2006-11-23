У Львові надійшло повідомлення про замінування цирку

Сьогодні у Львові о 19.40 в оперативну службу “02” зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що у приміщенні Львівського цирку закладено потужний вибуховий пристрій і невдовзі пролунає вибух.

Про це УНІАН повідомили в УМВС України у Львівській області.

У свою чергу начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО повідомив УНІАН, що після отримання сигналу від правоохоронців підрозділи МНС виїхали до приміщення цирку і на даний момент проводяться заходи щодо виявлення вибухового пристрою та ймовірності вибуху.

П.ВАСИЛЕНКО на даний час не знає, чи відбувалися у приміщенні цирку на момент повідомлення про замінування концертні заходи чи циркові вистави.