Найбільший невдаха знову потрапив до лікарні

Найбільший невдаха Великобританії, на долю якого випало 16 нещасних випадків, знову прикований до ліжка. Цього разу він провалився у відкритий каналізаційний люк.

У числі невдач 54-річного Джона Ліна із Стейнфорта - два удари блискавкою, обвал каміння в шахті, три автомобільні аварії. Один раз Джон трохи не потонув. Всі випадки незмінно приводили його в лікарню.

Остання подія вивела з ладу пана Ліна на 32 тижні. В результаті падіння було пошкоджено спину, травмовано ліву ногу і обидва коліна.

Пан Лін каже, що не переймається. Він просто радий залишитися живим. "Всі вважають це смішним, - каже він. - Мої товариші, сім`я і дружина С’юзан просто сміються над цим. Я не думаю, що є якась причина або пояснення того, що відбувається. Це просто трапилося. Мені слід бути особливо обережним у п`ятницю, 13-того. На це число випадало декілька нещасних випадків в моєму житті".

Нещасні випадки переслідують Ліна все його життя. У дитячому віці він впав з коня, до того випав із візка і на нього наїхала машина. Підлітком він впав з дерева і зламав руку. Коли повертався з лікарні додому, автобус, в якому він їхав, потрапив в аварію, і він зламав ту ж руку, але вже у іншому місці. Тоді як раз була п`ятниця, 13-те.

РБК з посиланням на Ananova.