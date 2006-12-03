Юлія Тимошенко не може повернутися до Києва

На з’їзд політичної партії “Реформи і порядок” прибув народний депутат, заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК повідомив, на що XII з’їзд партії має прибути лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми чекаємо Юлію Володимирівну (ТИМОШЕНКО), але «Бориспіль» підводить – літаки не приймає до 14.00. Навіть «Боїнг» з Дубаї посадили у Дніпропетровську», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

В.ПИНЗЕНИК також зазначив, що у разі відсутності лідера БЮТ, на з’їзд має прибути інший керівник цієї політичної сили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні делегати з’їзду ПРП мають ухвалити угоду про спільну відповідальність опозиційного об’єднання демократичних сил України – БЮТ та ПРП.