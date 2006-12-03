Севастополь - п`ятий за ВІЛ і перший за СНІДом

Севастопольський регіон за кількістю інфікованих на 100 тис. населення посідає перше місце в Україні по захворюваннях на СНІД.

Про це в інтерв’ю газеті „Слава Севастополя” повідомила завідувач місцевого центру боротьби і профілактики ВІЛ/СНІД Лариса БЕРЕЗІНА. За її словами, якщо раніше у місті протягом року на облік в середньому ставало 150-170 осіб, то за 10 місяців поточного року цей показник досягнув 207. Всього ж на обліку в центрі перебувають 1013 осіб, з яких хворі на СНІД – 163, причому 98 захворіли цього року.

Л.БЕРЕЗІНА висловила жаль, що „Севастополь входить до першої п’ятірки найбільш вражених регіонів України”. За її словами, по захворюваності ВІЛ-інфекцією “Севастополь поступається лише Дніпропетровській, Донецькій, Одеській і Миколаївській областям, а ось по захворюваності на СНІД ми опинилися на першому місті”. Пояснюється це тим, сказала вона, що „у Севастополі широко розповсюджена ВІЛ-інфекція, останньою стадією якої є СНІД”.

За словами завідувача центром, масове виявлення у Севастополі ВІЛ-інфекції спостерігалося у 1995-1997 роках, і в тих пацієнтів, які тоді заразилися, зараз розвивається СНІД-стадія.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі за 10 місяців цього року з’явилося на світ 42 дитини, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, що вдвічі більше, ніж за весь 2005 рік.