Компанія київської молоді розбилася на ”Волзі”: є жертви

У дорожньо-транспортній пригоді в Черкаській області загинув 20-річний юнак та 16-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області, аварія сталася сьогодні о 5-й год. ранку в Золотоніському районі поблизу села Софіївка.

20-річний водій автомобіля ГАЗ-3110, мешканець Київської області, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Водій та 16-річна пасажирка, киянка, загинули на місці.

Також постраждали й інші пасажири: 17-річна учениця однієї з київських шкіл та студентка Київського медичного коледжу з переломи доставлені до місцевої лікарні.

Яким чином всі вони опинилися в автомобілі та хто був ініціатором поїздки дівчата поки що відповісти не в змозі, зазначили у УМНС в Черкаській області.