У Криму загинула дівчинка з Москви

12:05, 15 серпня 2009
Разное
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Трагедія на волейбольному майданчику

Дівчинка з Москви загинула внаслідок падіння на неї волейбольної суддівської вишки в східному Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в автономії, інформація про нещасний випадок у селищі Героївське (Керч) надійшла до рятувальників учора в другій половині дня.

Дитина, 2001 року народження, грала з іншими дітьми на волейбольному майданчику. На дівчинку впала суддівська вишка і ударила її. Дитина загинула. Тіло передане судмедекспертам. Проводиться слідство.

 

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