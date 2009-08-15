У Криму загинула дівчинка з Москви

Дівчинка з Москви загинула внаслідок падіння на неї волейбольної суддівської вишки в східному Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в автономії, інформація про нещасний випадок у селищі Героївське (Керч) надійшла до рятувальників учора в другій половині дня.

Дитина, 2001 року народження, грала з іншими дітьми на волейбольному майданчику. На дівчинку впала суддівська вишка і ударила її. Дитина загинула. Тіло передане судмедекспертам. Проводиться слідство.