На Черкащині перекинувся рейсовий автобус

Близько 13:30 21 серпня під час виконання звичайного рейсу за маршрутом «Чигирин-Головківка» на виїзді із села Суботів Чигиринського району Черкаської області у кювет перекинувся автобус марки ПАЗ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області, в автобуса відмовили гальма і водій намагався зупинити його в інший спосіб. Проте зусилля водія виявилися марними. На одному з крутих поворотів автобус не вдалося втримати на дорожньому полотні і він зірвався у кювет. Перекинувшись кілька разів, пролетівши тридцять метрів, транспортний засіб зупинився на даху.

На момент аварії в автобусі, який належить Чигиринському АТП 17139, було 35 пасажирів, серед них одна дитина. Частина пасажирів випала із салону, ще коли автобус перекидався, інші покинули понівечений автобус через вікна, коли той вже зупинився у кюветі.

Через 15 хвилин на місце прибув перший рятувальний підрозділ. Рятувальники Чигиринського райвідділу МНС не лише надавали допомогу потерпілим, а й запобігли загоранню газових балонів автобуса, які внаслідок аварії розгерметизувалися.

За попередніми даними, до Чигиринської районної лікарні доставлено 6 найбільш постраждалих пасажирів. Загиблих в наслідок ДТП немає. На місці працює оперативна група Головного управління МНС України в Черкаській області.