У Сімферополі розстріляли Гітлера та Бандеру (фоторепортаж)

21 серпня активісти Російського молодіжного центру Криму, партії «Руський блок», Комуністичної партії в Сімферополі намагалися зірвати організовану Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» презентацію книжки про дивізію «Галичина».

Вони відтіснили прихильників «Свободи» від будинку на вулиці Пушкіна в центрі Сімферополя, де планувалося провести презентацію 80-сторінкової брошури «Дивізія «Галичина» в питаннях і відповідях». Противників розділяв міліцейський кордон.

Учасники акції протесту розстріляли фарбою з пейнтбольних рушниць великий плакат, де були зображені Гітлер, Шухевич, Бандера і Стецько, а потім спалили кілька червоно-чорних прапорів ОУН-УПА.

Представникам «Свободи» довелося проводити презентацію книжки у своєму офісі.

Організатори презентації заявили, що в книзі немає пропаганди фашизму. Наклад брошури - тисяча примірників. На Крим виділено близько 30 книжок, частину з них роздали сьогодні журналістам, решту планується передати в бібліотеки автономії.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН