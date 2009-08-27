Підпільний сміттєсортувальний завод виявили в Черкасах

Підпільний сміттєсортувальний міні-завод виявили у Черкасах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Черкас Сергій ГУРА, до міськвиконкому звернулися обурені підприємці, які межують з торгово-закупівельною базою по вулиці Смілянській, і поскаржилися, що звідти цілодобово чути неприємний запах. Керівництво бази пояснило, що на території розташований невеликий сміттєсортувальний завод.

За словами С.ГУРИ, він особисто виїжджав на місце і побачив звалище, сміття на якому перебирали люди, працювала техніка.

Черкаський міськвиконком надіслав листи до санепідемстанції з вимогою перевірити роботу торгово-закупівельної бази і заборонити роботу сміттєсортувального заводу на території Черкас.