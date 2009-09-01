В Америці помер найстаріший у світі собака

Найстаріша у світі жорсткошерста такса Шанель (Chanel) померла в одному з передмість Нью-Йорка.

Як повідомляє агентство AP, їй виповнився 21 рік, що є аналогом людських 147 років.

Смерть настала ще у п`ятницю, 28 серпня, проте господарі такси Деніс і Карл ШОНЕССІ, повідомили про це лише зараз. Шанель поселилася у сім`ї ШОНЕССІ у віці шести тижнів. Разом з господинею вона дев`ять років провела у Німеччині. ШОНЕССІ стверджують, що такса дожила до 21-го року, незважаючи на пристрасть до шоколаду, який традиційно вважається шкідливим для собак, відзначає «Лента.ру».

К.ШОНЕССІ написав про свою вихованку до Книги рекордів Гіннесса після того, як помітив, що там не згадується про найстарішого собаку у світі. Свій сертифікат про рекорд Шанель одержала у травні.

Раніше повідомлялося про те, що за право Шанель на рекорд сперечався тер`єр на прізвисько Макс з Луїзіани. За твердженням господині, Максу виповнилося 26 років. Представники Книги рекордів поки не відповіли на запитання, чи переконалися фахівці у віці тер`єра.