Президент Азербайджану нагородив Пугачову орденом

01:25, 05 вересня 2009
Разное
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"Достлуг" означає "дружба"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв видав розпорядження про нагородження видатної російської співачки Алли Пугачової орденом "Достлуг" ("Дружба") за особливі заслуги в розвитку культурних зв`язків між Азербайджаном і Російською Федерацією. Про це з посиланням на державне агентство Азербайджану повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

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