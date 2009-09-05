Президент Азербайджану нагородив Пугачову орденом

Президент Азербайджану Ільхам Алієв видав розпорядження про нагородження видатної російської співачки Алли Пугачової орденом "Достлуг" ("Дружба") за особливі заслуги в розвитку культурних зв`язків між Азербайджаном і Російською Федерацією. Про це з посиланням на державне агентство Азербайджану повідомляє РосБізнесКонсалтинг.