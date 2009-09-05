Президент Азербайджану нагородив Пугачову орденом
01:25, 05 вересня 2009Разное
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"Достлуг" означає "дружба"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв видав розпорядження про нагородження видатної російської співачки Алли Пугачової орденом "Достлуг" ("Дружба") за особливі заслуги в розвитку культурних зв`язків між Азербайджаном і Російською Федерацією. Про це з посиланням на державне агентство Азербайджану повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
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