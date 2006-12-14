Ужгородський міськвиконком оштрафував мера за самовільне будівництво

Ужгородський міськвиконком вирішив оштрафувати мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА, який свого часу самовільно здійснив будівництво на належній йому земельній ділянці. Такі дії відповідно до закону караються адміністративною відповідальністю.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Ужгородського міського голови Олег ПОДЕБРІЙ, С.РАТУШНЯК наголосив, що сплатить належну суму штрафу відповідно до чинного законодавства. Якою буде ця сума, наразі вирішує спеціальна комісія.