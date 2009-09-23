У Черновецького і Тимошенко один покровитель?

«Я можу сказати, що слава Богу, що наша команда опинилася зараз при владі», – сказала прем`єр, описуючи боротьбу з кризою. «Так хочу не я, так хоче Господь Бог», – сказав столичний мер, підвищуючи тарифи... Репліка За п`ять робочих днів Юлія Тимошенко двічі послалася на благословення вищих сил її прем`єрства. Досі подібну інтенсивність «прямого зв`язку з небесною канцелярією» демонстрував лише одіозний мер Києва Леонід Черновецький.

«Я можу сказати, що слава Богу, що наша команда опинилася зараз при владі. Я мало уявляю собі, як в традиційних варіантах можна було б давати непередбачувані речі, які виникали кожен день, тиждень і місяць в бюджеті, в фінансовому балансі, на кредитно-валютних ринках», – заявила прем`єр-міністр 15 вересня під час заходу, з незрозумілих причин названого «громадським обговоренням проекту держбюджету на 2010 рік» (адже на «громадському обговоренні» чути було тільки прем`єра та ще деяких членів її кабінету). Свою впевненість у тому, що Україна має бути щиро вдячна Господу за прем`єрство Тимошенко глава уряду, зокрема, пояснила тим, що навіть нобелівські лауреати, запрошені ООН та світовими фінансовими організаціями, не змогли назвати конкретних рецептів подолання кризи. Очевидно, з цього країні слід було зробити висновок, що у тієї, «яка працює», поки всі інші б’ють байдики, такі рецепти є...

А 18 вересня в ефірі Дніпропетровської телекомпанії Юлія Володимирівна скромно порівняла свою працю в період такої «нищівної кризи» (а були ж славні часи, коли Тимошенко її впритул не помічала!) з «каторжною роботою шахтарів». Та ще й натякнула, мовляв, її людей мало, але вони – в тільняшках. На думку прем`єра, «це не випадковість, що наша нечисленна команда прийшла до влади в цей період, бо існують слова: «Господь не по силах хреста не дає».

От і маєш, треба сказати, досі задоволенням чути виправдання будь-яким діям влади, нібито одержаним благословенням вищих сил, насолоджувалися тільки кияни. Зокрема, коли мер столиці «аргументував» необхідність підвищення комунальних тарифів приголомшливою фразою: «Так хочу не я, так хоче Господь Бог». Тепер ось на місце в когорті власників «карт-бланшу згори» претендує вже не тільки напівроздягнений у доказ психічного здоров`я київський градоначальник.

Схоже, перифрази широко відомого «Всяка душа хай кориться вищій владі, бо немає влади, хіба що від Бога; існуючі ж власті від Бога встановлені» (тринадцятий розділ Послання апостола Павла до Римлян), найближчим часом стануть однією з найпопулярніших в Україні PR-фішок. І закрадається в душу страшна підозра: невже країна докотилася до того, що бездумного політичного фанатизму, який піарники різних партій, не покладаючи рук, нав`язують українцям, вже недостатньо для перемоги на виборах?..

Віра Сорока