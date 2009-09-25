Печерський суд пояснив, хто ховається за займенником “ВОНА”

Репліка

Відучора заборонено недобросовісну рекламу на адресу прем`єр-міністра. А добросовісну дозволено. Недобросовісна - це коли за продовженням слогану «Вона працює», йде порада «краще б не працювала». А добросовісна, це коли написано, що «Вона працює», в той час, коли вони: базікають, блокують, обіцяють, руйнують, зраджують. Ну, ви самі бачили. Представники «Батьківщини» порахували, що суперечлива реклама носить антисоціальний характер, дискредитує прем`єр-міністра і створює напругу в суспільстві.

Ну, спасибі, що вони хоч прямим текстом сказали, хто ця “Вона працює”, «добросовісна» реклама якої висить по всій Україні. А то якось все було невтямки. Країна - рекордсмен за темпами економічного падіння, а виявляється є хтось, хто тут працює на благо суспільства. І ще має гроші сповістити про це суспільство. Журналісти все мучилися, й намагалися з`ясувати, хто ж ця загадкова і заможна персона - «ВОНА ПРАЦЮЄ». Запитали у Томенка, все-таки він віце-спікер, в парламенті працює, повинен знати всіх працюючих людей. Так і є, “Вона працює” - це підтримка прем`єр-міністра, але ця реклама повинна підтримати кожну українську жінку, яка підтримує і часто утримує свою сім`ю, пояснив Томенко. Реклама ця не політична, тому що прізвища ЇЇ там не написано, додали помічники прем`єр-міністра. А вона цілком соціальна, розміщена для підтримки духу людей. Гроші за її створення і розміщення заплатила партія.

Розвісивши Юлію Володимирівну на білбордах на правах платної, але соціальної реклами до початку офіційного старту виборчої кампанії, виявляється, «Батьківщина» підтримала українську жінку. Тобто, мене також. Мій дух піднімали. Ну, спасибі, звичайно, але наступного разу хай краще пришлють мені в подарунок яку-небудь сумочку Юлії Володимирівни або туфлі, які вона вже взувала. Я залишу координати на прохідній БЮТ. А для підтримки мого духу, хай зроблять білборди дівчинки на кулі Пікассо. Не можу сказати, щоб я любила цього іспанця, але вважається, що ця картина дуже піднімає бойовий дух, причому відразу всіх - як співвітчизниць, так і співвітчизників.

І про гроші теж цікаво дізнатися. Хто саме з партії переймався духом людей настільки, що вклав у це чималі суми? Не вірите ж ви, що Жанна Д’Арк могла влізти до бюджету і закласти туди статті на соціальну рекламу. Напевно, не обманюють - партія заплатила. І нам усім хочеться згадати в газетах поіменно наших благодійників, які цю рекламу робили. Щоб бути в курсі, до кого потім звертатися з пропозицією замовляти соціальні й психотерапевтичні білборди для українських жінок. Я, як представниця простого народу, краще знаю, що сподобається жінкам з метро.

Домовилися? Ну і добре.

Щиро ваша, яка також працює: Маша Міщенко

P.S. Щодо туфель пожартувала.