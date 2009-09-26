У Криму під час пожежі постраждали двоє дітей

У кримському селі Прямовка під час пожежі у приватному будинку постраждали двоє малолітніх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Головного управління МНС України в АРК, займання речей у будинку на площі близько 1,5 кв.м сталося сьогодні вночі.

Під час пожежі постраждали дівчинка, 2006 року народження, яку з опіками 1-2 ступенів тяжкості госпіталізували в опіковий центр Сімферополя, і хлопчик, 2007 року народження, який був госпіталізований до Республіканської дитячої лікарні Сімферополя з діагнозом “отруєння чадним газом”.

Причина пожежі встановлюється.