Режисера Романа Поланскі заарештували у Швейцарії

Відомий режисер Роман Поланскі заарештований після прибуття до Швейцарії на кінофестиваль у Цюріху, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Пресс.

1978 року Поланскі виїхав із США, щоб уникнути ув’язнення за зв`язок з 13-річною дівчиною. З цієї причини 75-річний режисер, який живе у Франції, не може приїхати до Америки, він також уникає візитів до Великої Британії, побоюючись можливої екстрадиції.

Американка, за сексуальний зв`язок з якою 32 роки тому було порушено кримінальну справу, у січні цього року звернулася до суду з офіційним проханням зняти з кінематографіста звинувачення.

"Я та 13-річна дівчинка, яку Роман Поланскі зґвалтував 10 березня 1977 року... і я вимагаю, щоб ця справа була припинена", - написала 45-річна Саманта Геймер (Samantha Geimer). Вона також звернулася до суду Лос-Анджелеса з офіційним проханням зняти з кінематографіста звинувачення. Геймер пояснила своє прохання тим, що слідчі органи і обвинувачі, розголосивши деталі справи, "завдали шкоди їй, її трьом дітям, чоловікові й матері".

Також відомо, що в 1997 році Поланські досяг угоди з сім`єю постраждалої дівчини і виплатив компенсацію.