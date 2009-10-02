Катерина Ющенко взяла участь у нагородженні Праведників світу (фото)
Дипломи і медалі отримали 14 родин
Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000", дружина президента України Катерина Ющенко під час урочистої церемонії нагородження дипломами та медалями Праведників світу - людей, які рятували євреїв під час Великої Вітчизняної війни, у Галицькій синагозі в Києві.
Захід розпочався поминальною молитвою за загиблими, яку прочитав врятований під час війни двома українськими родинами кантор Філіп Гольдіг з Канади.
Під час церемонії дипломи та медалі Праведників світу отримали представники 14 родин, які у 1941-1945 рр. переховували євреїв від нацистів. Титулом "Праведники світу" Ізраїль відзначає неєвреїв, які під час Голокосту ризикували життям задля порятунку євреїв та членів їхніх сімей.
|З істориком Аароном Вайсом
|Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна Калай-Клайтман та Катерина Ющенко (в центрі)
Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН