У Херсоні - фестиваль Streetracers.UA

3 жовтня в Херсоні відбудеться фестиваль Streetracers.UA.

Як повідомляє сайт організатора фестивалю – Українського клубу любителів стрітрейсингу - програма фестивалю включає конкурс авто- і мототюнінга, слалом, шоу байкерів і дрег-рейсинг на місцевому аеродромі.

Крім того, в програмі фестивалю багато змагань для дітей: перегони на картингах, змагання в комп`ютерних клубах міста у грі Neеd For Speed, конкурс малюнка на асфальті «Автомобіль моєї мрії», гонки радіокерованих автомобілів і показові виступи автомоделістів обласного Центру науково-технічної творчості молоді.

На початку заходу відбудеться парад учасників центральними вулицями Херсона - від залізничного вокзалу по вул. Ушакова до площі біля кінотеатру «Ювілейний».

Закриття фестивалю з врученням призів і коктейлями планується о 6 годині ранку 4 жовтня.

Дрег-рейсинг, або стрітрейсинг - один з найпопулярніших любительських видів спорту, який почав набувати популярності в США наприкінці 1950-х – початку 60-х років на дорогах Південної Каліфорнії. Тут любителі гострих відчуттів на своїх автомобілях зустрічалися на світлофорі і робили ставки на того, хто швидше долетить до наступного світлофора. Відстань між ними становить чверть милі, або 402 метри. З того часу такі змагання широко розповсюдились у світі.