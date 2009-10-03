З платні депутата вирахують 6 тисяч на ремонт мікрофона

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН учора підписав розпорядження про стягнення із зарплати народного депутата з фракції Партії регіонів Дмитра ШЕНЦЕВА понад 6 тис. грн. «за поламаний мікрофон».

Про це В.ЛИТВИН повідомив на прес-конференції в Умані Черкаської області.

Він додав, що чинитиме так і надалі у подібних випадках. В.ЛИТВИН наголосив: «я не думаю, що країна повинна дивитися на те, що творять люди, які повинні демонструвати зразки стриманості».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня аби зашкодити голові ВР продовжувати вести пленарне засідання, народний депутат від фракції Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ зламав мікрофон.

За підрахунками технічної служби Верховної Ради шкода, завдана при пошкодженні мікрофона голови ВВ становить 1225 грн. В той же час наразі не є можливим відремонтувати мікрофон голови ВР за цю суму, оскільки відповідні запчастини вже декілька років не випускаються. Тому, за даними техслужби, необхідно закуповувати нове обладнання, сума якого становить 7 тис. грн.