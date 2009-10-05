Орбакайте розповість в Держдумі про проблеми в цивільному шлюбі

Співачка Крістіна Орбакайте у понеділок на парламентських слуханнях в Держдумі РФ, присвячених добробуту російських сімей та шляхам розв’язання проблем, пов`язаних з сімейним законодавством, розповість про проблеми прав матері і дитини в цивільних шлюбах.

Як повідомила РІА "Новости" прес-секретар співачки Наталія Нікітіна, приводом для приходу Орбакайте в нижню палату парламенту стала ситуація, яка розгортається навколо її сина від колишнього цивільного чоловіка Руслана Байсарова - одинадцятирічного Дені. Батьки вже протягом двох місяців не можуть поділити дитину між собою.

"Є безліч інших аналогічних історій, коли відомі і звичайні матері на абсолютно законних підставах позбавлялися своїх дітей. Саме ця проблема - недосконалість законодавства - і обговорюватиметься", - сказала Нікітіна. За її словами, на прикладі Орбакайте депутати і представники громадськості обговорять проблему захисту прав матері і дитини в цивільних шлюбах.

Натомість, сторона Байсарова упевнена, що парламентські слухання, організовані думським комітетом з питань сім`ї, жінок і дітей, не мають "ніякого стосунку" до ситуації з Дені, оскільки були призначені задовго до цього. Адвокат не став заперечувати, що і його клієнт збирається у понеділок прийти на ці слухання.