На Оболоні потонув джип (фото)

На Оболоні в парковій зоні, недалеко від яхт-клубу, водій автомобіля Toyota вирішив випробувати свою машину на прохідність, пише Главред.

Спочатку джип катався по піску, потім «зістрибнув» з обриву, а потім - заїхав у Дніпро. Розвернувшись у воді, автомобіль назад виїхав на сушу. Коли автомобіліст вирішив зробити розворот у воді вдруге, то джип правим боком заїхав у яму і занурився. Водій ніяк не чекав, що в Дніпрі прямо біля берега може бути глибока яма.

В результаті авто на половину занурилося у воду.

Навколо «потопельника» зібралися близько 20 осіб, і кожен давав водієві поради. В результаті власник Toyota викликав пожежників, але ті відмовилися тягнути авто, оскільки не було під`їзду до берега. Чим закінчилася ця історія - невідомо. Кореспондент знаходився на місці події близько трьох годин, але за цей час джип з води витягнути не вдалося.