Хасиди подякували міліції за безпеку

Офіційний представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана в місті Умані Даніель ДАЯН від імені Всесвітнього об`єднання Бреславських хасидів висловив вдячність міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ та працівникам міліції, які забезпечили безпеку учасників святкування іудейського нового року (Рош-Га-Шана) у місті Умань Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, в листі Д.ДАЯН зазначив, що "високий професіоналізм і компетентність правоохоронців, їхня доброзичливість, коректність і розуміння релігійних і національних почуттів дозволили більш як 19 тисячам паломникам-хасидів з 23-х країн світу спокійно доторкнутися до витоків віровчення".

Також офіційний представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана висловив впевненість у тому, що й надалі буде гарантована безпека паломникам-хасидам, які будуть приїжджати до Черкаської області.