Як безплатно зняти блокиратор

Громадська організація “Комітет прямої дії” завдяки кампанії по боротьбі з незаконним блокуванням коліс автомобілів запобігла стягненню з водіїв понад 400 тис. грн.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Комітету прямої дії Дмитро ГНАП.

Він нагадав, що з листопада минулого року комітет розповсюджує серед київських водіїв інформаційні матеріали про незаконність блокування коліс комунальним підприємством “Київтранспарксервіс”.

Д.ГНАП зауважив, що у спеціальних листівках не лише пояснюється, чому блокування коліс є незаконним, але й наводиться детальна інструкція, яким чином безплатно зняти блокиратор з колес і заощадити 170 грн. “Те, що блокувати колеса закон не дозволяє, знають усі, але досі ніхто не може вплинути на київську владу, аби вона припинила порушувати закон. Через це захищати свої права від свавілля місцевих посадовців взялися самі громадяни”, - сказав він.

Він повідомив, що у рамках громадської кампанії активісти організації здійснили понад 300 виїздів на місце події для надання допомоги автовласникам.

Крім того, було прийнято 1077 дзвінків на телефон “гарячої лінії” від автовласників, і в усіх випадках добилися законного і безкоштовного зняття блокиратора.

Д.ГНАП також зауважив, що якщо раніше у столиці працювали 32 бригади, які займалися блокуванням, то на сьогодні їх всього 5. Крім того, додав він, Комітет прямої дії за допомогою міжнародних організацій та депутатів Київради намагається добитися скасування практики блокування коліс і переходу на європейську систему стягнення штрафів за несплачену парковку – шляхом виписування квитанції “під щітку двірника”.

У свою чергу, менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду “Відродження” Олександра ГОРЯЧЕВА зауважила, що в даному випадку діяльність комітету є показовим прикладом громадської ініціативи із захисту прав автомобілістів. Вона зауважила, що така ініціатива була підтримана трьома донорами - фондом “Відродження”, фондом “Східна Європа” і програмою UNITER. За її словами, для здобуття підтримки цих організацій було подано 229 проектів і було підтримано лише 27.