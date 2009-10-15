Хто чіпатиме "Артек" - потрапить до суду

Міжнародний дитячий центр “Артек” і його співробітники захищатимуть свою честь і гідність у суді.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Державного підприємства “Міжнародний дитячий центр “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор уточнив, що судові позови про захист честі, гідності і ділової репутації будуть подані від юридичної особи – ДП МДЦ “Артек”, від нього особисто, а також від усіх інших співробітників центру, імена яких у контексті причетності до насильства над дітьми називають сьогодні у своїх заявах і коментарях деякі народні депутати та інші посадові особи.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.

У свою чергу, генеральний директор ДП МДЦ “Артек” Б.НОВОЖИЛОВ сьогодні, 15 жовтня, категорично заявив про неприпустимість пов’язування території центру та його співробітників до фактів насильства над дітьми, що нібито мали місце в одній із сімей.