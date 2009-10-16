Королева Єлизавета таємно сходила до театру

Королева Єлизавета II разом з чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом таємно сходила на театральну постановку, пише 15 жовтня газета The Evening Standard. Подружжя відвідало п`єсу "Бойовий кінь" (War Horse, також розмов. "бувалий солдат") в театрі New London Theatre у Вест-енді.

Як розповіла виданню журналістка британського тижневика The Lady, яка була присутня на виставі, королівське подружжя прийшло на п`єсу в останній момент. "У це важко повірити, але вони просто сиділи в залі для глядачів і насолоджувалися грою акторів", - заявила вона.

За словами журналістки, публіка в театрі помітила Єлизавету тільки в антракті. Коли спектакль закінчився, глядачі проводили королеву оплесками, і вона у відповідь помахала їм рукою.

Як повідомив виданню джерело в Букінгемському палаці, королева періодично інкогніто відвідує театральні постановки, але зазвичай залишається непоміченою. "Якщо королева планує вибратися кудись увечері, в її оточенні зазвичай про це мало хто знає", - заявив співрозмовник видання, додавши, що Єлизавета II велика прихильниця театру.

Лента.ру