На базі Ленфільму сталася пожежа

У ніч на неділю відбулася пожежа на території бази "Ленфільма" в Санкт-Петербурзі.

У прес-службі головного управління МНС Росії по Петербургу повідомили інтернет-видання "Фонтанка.Ру", що загоряння було зафіксоване у суботу в 22:57. Приблизно за годину пожежу вдалося локалізувати, а ще за годину її повністю погасили.

За даними програми "Вести-Санкт-Петербург", на базі "Ленфільма" зберігався архів кіностудії. Від вогню постраждало кількасот метрів кіноплівки. Що саме на ній було записано, встановлюється.

У інтерв`ю РІА Новини представник головного управління МНС по Петербургу не підтвердив інформацію про те, що постраждав архів "Ленфільма". За словами представника міністерства, вогнем було пошкоджено приміщення меблевого виробництва, яке орендувало площі у бази кіностудії.

По словах пожежників, в будівлі знаходилося багато ємностей з соляркою. В результаті пожежі вигоріло 15 квадратних метрів приміщень.

Лента.ру