В універмазі ”Україна” частуватимуть найбільшим бісквітним тортом в Україні

Найбільший бісквітний торт в Україні

29 грудня 2006 року, м. Київ, Шопінг Молл "Універмаг "Україна"

Запрошуємо на новорічне свято, в ході якого буде презентований найбільший бісквітний торт в Україні. Доброзичливість і шляхетні цілі організаторів свята ще більше підкреслюють унікальність цього твору мистецтва, як і із художньої точки зору, так і із кулінарної. Запрошуємо Вас оцінити талант і майстерність кондитерів, потрапити у світ прекрасного і смачного. Торт можна з`їсти. Його роздадуть безкоштовно.

Дата і час: 29 грудня 2006 року (п`ятниця), 12:00.

Місце проведення: м. Київ, пл. Перемоги, 3, "Універмаг Україна", центральний вхід.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена презентації найбільшого в Україні бісквітного торта відбудеться о 12:00, 27 грудня 2006 року (середа) в універмазі "Україна" (2 поверх). Представники ЗМІ зможуть докладно дізнатися про процес виготовлення торта-гіганта, його складові, а також поспілкуватися з кондитерами й організаторами.

Додаткова інформація:

Віолета Макарик, "Універмаг Україна" (044) 496-1620, (050) 330-3946 Violetta.Makaryk@ukraina.ua;

Наталія Даніш, "Універмаг Україна" (044) 496-1617, (067) 448-0362 Natasha.Danish@ukraina.ua

Прес-служба "Книги рекордів України"